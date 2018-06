L'Espagne patauge face à un bon Maroc et sauve sa 1ère place

Cet affrontement débute avec l’absence de Benatia du onze marocain. Rififi au sein du noyau dirigé par Renard et décision forte de l’entraineur français. La tension est également présente sur la pelouse tant les duels sont rugueux et disputés en début de partie.

Il faut attendre la 14e pour assister à la première occasion… et au premier but ! La grosse mésentente entre Ramos et Iniesta profite à Boutaib. Le Marocain s’en va glisser le ballon entre les jambes de De Gea et inscrire ainsi la première réalisation de ses couleurs dans cette compétition.

Les Espagnols semblent perdus, mais vont égaliser au bout de cinq minutes seulement. Le centre d’Iniesta est bon et Isco catapulte le ballon dans le plafond du but de Munir. La Roja prend possession du terrain, mais offre un nouveau cadeau à Boutaib dans la foulée. Tout surpris de se retrouver à nouveau face au portier adverse, l’attaquant manque cette fois son face-à-face.

Les opportunités s’additionnent et le Maroc, très bien revenu dans la partie, pense reprendre l’avance à la 55e : Amrabat s’élance et donne tout ce qu’il a dans la cuisse droite. Son envoi est somptueux… mais va s’écraser sur la barre transversale. Une nouvelle belle séquence des hommes de Hierro se conclut, sur la phase suivante, par un sauvetage sur sa ligne par Saiss.

L’Espagne pousse encore et Pique est sur le point de marquer sur coup de coin. C’est un autre coup de coin qui va être décisif : à la 81e, En Nesyri surgit, au détriment de Ramos, et laisse De Gea de marbre. La Roja se dirige vers la deuxième place de son groupe, mais Aspas sauve sa formation dans les derniers instants. L’arbitre passe par l’utilisation du VAR pour valider la Madjer de l’attaquant espagnol.

2-2, c’est le score final. Un bon Maroc termine toutefois 4e du groupe B (1 point). L’Espagne sauve sa 1ère place (5), devant le Portugal (5) et l’Iran (4).