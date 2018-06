Escaladeurs de l'extrême, une passion à risque à Moscou

L’Oeil de Moscou continue sa tournée dans les coins les plus insolites de la capitale moscovite. Aujourd’hui, nous avons tendu notre micros à des roofers. Roofer ? Un terme générique pour désigner toutes ces personnes qui aiment visiter les toits de leur ville, que ce soit légal ou non d’ailleurs. Tout les moyens sont bons pour y arriver, une porte dérobée, un conduit de ventilation… ou la force des bras, au péril de la vie parfois, hélas. Deux récits entre Dmitri et Kirill, deux garçons qui vivent leur passion à 100%, et qui en ont parfois payé le prix. Un reportage à voir à la maison, et à ne surtout pas reproduire chez vous.