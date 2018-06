El-Hadary devient à 45 ans le joueur plus âgé en Coupe du monde

Hector Cuper a décidé de titulariser Essam El-Hadary pour le 3e match et dernier match de l'Egypte dans ce Mondial 2018.



Le gardien va débuter face à l'Arabie Saoudite. A 45 ans et 161 jours, il devient le plus vieux joueur de l'histoire à évoluer en phase finale de Coupe du Monde.



L'homme aux 159 sélections va détrôner un autre gardien, le Colombien Faryd Mondragon, qui avait disputé son dernier match au Mondial 2014 à 43 ans et trois jours.



Mohamed El Shenawy, titulaire lors des deux premiers matches, s'était retourné à 4 reprises face à l'Uruguay (1-0) et la Russie (3-1).