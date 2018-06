"Eden Hazard se présente désormais comme le patron de cette équipe"

Lundi soir dans Place Diables Rouges, David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga ont débriefé la dernière rencontre de préparation des Diables face au Costa Rica. Nos consultants ont été particulièrement élogieux envers Eden Hazard, qui a pris les rênes de l’équipe nationale, et ont souligné la prestation de Romelu Lukaku.

Pascal SCIME : "Eden Hazard, c’est un joueur qui doit s’amuser sur le terrain. Quand il est vécu comme ça, le foot est le plus beau sport du monde. Hazard, c’est un créateur d’émotions. Et nous, on ne demande qu’une chose : c’est de vibrer et d’être émus en voyant Eden jouer et prendre en mains cette équipe à la Coupe du Monde. Le patron est là. Beaucoup vont dire que De Bruyne est effacé, mais non. Il est à sa place parce qu’il sait que son heure viendra à un moment aussi. Il y a des matches comme ce soir où Hazard va marcher sur l’eau, et il y aura d’autres matches où il sera muselé et on aura besoin que De Bruyne devienne le patron. Il y a de la place pour tout le monde dans cette équipe. Je n’ai pas envie de voir des dualités dans cette équipe."

Joachim MUNUNGA : "Je crois que le patron, la star, le meneur de jeu, c’est Eden Hazard, mais ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas briller. Alors certainement que De Bruyne et d’autres vont briller, mais c’est comme dans toute équipe, il y a un numéro un. On doit faire en sorte qu’Eden soit au top et dans les meilleures conditions parce qu’on dépend de lui. Comme tu le dis Pascal, Eden Hazard nous procure des émotions, mais il a une faculté à bonifier les joueurs autour de lui qui est impressionnante. Non seulement il se met en valeur en régalant tout le monde, et puis il sublime les joueurs autour de lui, et ça pour moi, c’est la marque des grands joueurs."