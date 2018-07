Eden Hazard: "C'est une sorte de répétition pour dans deux ans"

Comme tous les Diables Rouges, Eden Hazard était heureux à l'issue de la communion avec les supporters sur la Grand-Place.

"Les moments comme aujourd'hui sont inoubliables. Je pense que dans dans dix, quinze ans, on s'en rappellera encore. Après, il y a un Euro à jouer dans deux ans, on espère qu'il y aura encore une fête. Même chose pour la Coupe du Monde dans quatre ans. Mais quand on vit des moments pareils, voir le public si content, venu en masse aujourd'hui, ça nous touche beaucoup. C'est une sorte d'entraînement, on espère que dans deux ans ce sera encore mieux!"

"On prend conscience qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel. On n'est pas Champions du Monde, mais faire ce qu'on a fait, voir la réaction des gens, pour moi c'est comme si on avait gagné. Je ne m'imagine même pas si on gagne parce que ce sera encore plus fou. Mais après c'est sûr que ça nous met encore plus de pression. On a vécu ça et on va vouloir le vivre encore et encore. A nous d'être bons sur le terrain, de travailler tous ensemble et de prendre du plaisir comme on l'a fait pendant la Coupe du Monde cette année " poursuit-il.

Les Diables étaient nombreux à prendre le micro sur le balcon de l'Hôtel de Ville. "On a quelques gars qui aiment bien faire la fête, qui aiment bien ambiancer les autres. Je pense qu'Adnan a été marrant. Michy aussi aime bien prendre le micro. Vincent, Thibaut il ont été bons aussi. Je pense que tous les gens qui ont pris le micro se sont bien débrouillés."

La journée n'est pas terminée pour le frères Hazard, car ils se rendront chez eux, à Braine-le-Comte, en fin de journée. "On va aller passer une petite heure dans le Hazard Village. J'espère qu'il y aura du monde aussi."

Avant de conclure sur une note belge. "C'est important de se sentir belge, donc il y a eu le hamburger, les frites et ce soir il y aura sûrement un peu de bière."