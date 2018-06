Du Belge, du but et du costaud dans notre équipe type de la phase de poules du Mondial

Après la phase de poule terminée jeudi soir, place aux éliminations directes à la Coupe du monde en Russie avec deux huitièmes de finale au programme dès samedi.

Nous avons tenté d’établir une équipe type de base, en tenant compte uniquement des formations qualifiées pour les huitièmes de finale. Notre portier se nomme Fernando Muslera. L’Uruguayen de 32 ans est le seul gardien à ne pas avoir encaissé durant le premier tour.

La défense à trois choisie serait emmenée par un autre élément de l’Albiceleste, Diego Godin. Véritable roc de la charnière centrale de sa nation, le défenseur de 32 ans apparait comme une évidence lors de chaque grande compétition. Cette particularité collera peut-être aussi un jour à la peau de Yerry Mina. Le Colombien de 23 ans affiche une belle solidité et a même inscrit deux buts. Le troisième pion de notre défense serait Andreas Granqvist. Le capitaine et défenseur suédois apporte sa grinta à sa formation et a lui aussi déjà marqué à deux reprises (sur penalty).