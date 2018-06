Dominatrice, l'Espagne se heurte à la solidité suisse en préparation

L'Espagne et la Suisse se sont neutralisées 1-1 dimanche en match amical de préparation au Mondial russe au stade Madrigal de Villarreal. Dominatrice, la 'Roja' a ouvert le score via le jeune arrière droit de la Real Sociedad Alvaro Odriozola (29e) avant de manquer plusieurs occasions de doubler la mise. La Suisse a profité de ce manque de réalisme pour égaliser après l'heure de jeu via Ricardo Rodriguez (62e) lors d'une des rares offensives de la 'Nati'.

Cette rencontre était également l'occasion pour les Espagnols de célébrer Andres Iniesta qui disputait sa dernière rencontre officielle sur le sol espagnol. 'El Illusionista' disputera en effet ses derniers matches en équipe nationale lors du prochain Mondial en Russie avant de terminer sa carrière dans son nouveau club du Kobe Vissel au Japon. Iniesta a quitté la pelouse à la 55e minute pour laisser place à Saul.

Avant d'affronter le Portugal pour son premier match dans le groupe B du Mondial (15 juin), l'Espagne disputera un dernier amical contre la Tunisie samedi prochain à Krasnodar, en Russie.

La Suisse jouera en revanche vendredi contre le Japon, dernier test avant ses débuts contre le Brésil (17 juin) dans le groupe E.