Didier Deschamps et les "critiques" belges : "Si le football, c'est se faire des papasses..."

Dans un long entretien accordé au journal Le Monde, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'Equipe de France, est notamment revenu sur la demi-finale remportée par les Bleus face aux Diables Rouges. Et se félicite de la victoire de "l'efficacité" face aux "papasses"...

Les "critiques" belges n'ont visiblement toujours pas été digérées par l'entraîneur français. "Je mets ça sur le compte de leur énorme déception, peut-être qu'il se rendront compte que nous avons été plus dangereux qu'eux avec un peu de recul et un minimum de lucidité. Contre le Brésil en quart de finale, ils ont fait comme nous face à eux. Nous avons été l'exemple de la démonstration parfaite de ce qu'est l'efficacité. Et si le football, c'est avoir le ballon pour se faire des papasses..."