Diaby buteur avec le Mali contre le Japon de Morioka et Kubo

Le Mali et le Japon se sont quittés sur un partage 1-1, vendredi, dans un match amical disputé à Liège. Le Brugeois Abdoulay Diaby a ouvert le score pour le Japon sur penalty en fin de première période (43e). Shoya Nakajima a égalisé en toute fin de rencontre (90e+4). Yuya Kubo (La Gantoise) et Ryota Morioka (Anderlecht) étaient titularisés dans les rangs japonais. Ils ont joué respectivement 70 et 65 minutes.

Versé dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Sénégal, le Japon est l'un des quatre adversaires potentiels des Diables Rouges en huitième de finale de la Coupe du monde.

Le Mali, qui a aligné Moussa Djenepo (Standard) pendant une heure et le jeune Abdoul Dante (Anderlecht) pendant 30 minutes, ne s'est pas qualifié pour le Mondial.

L'Uruguay a battu la République tchèque 2 à 0 à Nanning, dans le cadre de la China Cup. Les buts de la Céleste ont été inscrits par Luis Suarez (10e, sur penalty) et Edinson Cavani (37e).

La finale de la China Cup opposera lundi l'Uruguay au Pays de Galles, qui a battu la Chine 0-6 jeudi.