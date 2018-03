Di Maria : "Le football doit un Mondial à Messi"

Le milieu de terrain Angel Di Maria rêve de gagner la Coupe du monde avec l'Argentine en juillet à Moscou et estime que "le football doit un Mondial" à son illustre coéquipier Lionel Messi.

"Il n'y a pas de doute que le football doit un Mondial à Léo, pour tout ce qu'il a fait et réussi dans sa vie", a déclaré le joueur du Paris SG dans un entretien publié vendredi par le quotidien sportif argentin Olé, avant le match Argentine-Italie à Manchester vendredi soir.

"J'aime jouer avec le Nain, dit-il, il est incroyable, inoubliable. Je pourrai raconter à mes filles: j'y étais, j'ai joué avec lui. C'est ce qui m'est arrivé de mieux dans le football".

Sur le terrain, il essaie d'offrir des options de jeu au numéro 10 et capitaine de l'Argentine. "Je prends les espaces pour qu'il décide ce qu'il veut faire, tirer au but, me la donner, ou dribbler trois joueurs et frapper", confie le Parisien, fier de sa complicité avec Messi.

Angel Di Maria et Lionel Messi sont tous deux de Rosario, la 3e ville d'Argentine, mais ils sont supporteurs et issus de deux clubs ennemis: le Barcelonais vient de Newell's Old Boys, alors que le Parisien est sorti des rangs de Rosario Central.

Interrogé sur les critiques de son épouse Jorgelina Cardoso contre l'entraîneur du PSG Unai Emery, postées voici quelques semaines sur les réseaux sociaux, Di Maria déclare: "De temps en temps, elle déraille, mais je la soutiens".