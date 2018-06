Di Maria et Pavard régalent les spectateurs avec des lucarnes magistrales à Kazan

Les spectateurs de la Kazan Arena se sont régalés samedi après-midi à l'occasion du premier huitième de finale entre l'Argentine et la France.

Angel Di Maria a été le premier à inscrire un but de toute beauté à la 41e minute. Son envoi, parti des 28 mètres, est allé se loger en lucarne, hors de portée d'Hugo Lloris. Il s'agit du but le plus lointain dans ce Mondial.

En deuxième période, alors que l'Argentine menait 1-2, Benjamin Pavard a réussi un geste encore plus beau en reprenant le ballon d'une demi-volée fouettée pour lober Armani et placer le cuir dans la lucarne opposée (57e).