Deux Belges en 1/2 finale de Champions League, l'Espagne nation la plus représentée

Alors que les quarts de finale de la Champions League ont rendu leurs verdicts, seuls Radja Nainggolan et Simon Mignolet figurent parmi les joueurs présents dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ces deux internationaux belges, dont un est toujours en ballottage pour sa participation à la Coupe du Monde, ne sont pourtant pas des titulaires indiscutables au sein de l'équipe de Roberto Martinez . Inquiétant ?

A deux mois de la Coupe du Monde, les pronostics vont bon train. Et parmi les favoris au titre mondial, on retrouve notamment le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne ou encore la France. Des nations qui comptent encore de nombreux joueurs en lice en Champions League. Ainsi, l'Espagne enregistre 15 joueurs parmi les équipes qualifiées en demi-finales, dont 9 internationaux actuels (depuis le 1er janvier 2017). L'Allemagne est également bien représentée, avec 13 figurants sur la scène européenne, dont 10 repris en sélection sur la dernière année. Le futur adversaire des Diables, l'Angleterre, peut aussi se targuer de 9 représentants, bien aidé par son contingent des Reds.

En ce qui concerne la Belgique, le groupe G est bien représenté avec 11 figurants. L'Angleterre reste la nation la plus dangereuse sur papier. Le Panama et la Tunisie ne possèdent plus aucun internationaux à ce stade de la compétition.

Au niveau des groupes de la Coupe du Monde, on remarque que certaines poules n'affichent qu'un seul international dans leur rang. C'est notamment le cas du groupe A, où seul l'Egypte est représentée, avec Mohamed Salah . Le groupe B, avec l'Espagne et le Portugal, compte 17 joueurs en demi-finales de Champions League.

Aucun titulaire de l'équipe belge en 1/2 finale

Du côté des Diables Rouges, le constat est inquiétant. Deux Belges dans le dernier carré et aucun titulaire indiscutable en équipe nationale... En 2014 déjà, l'année de la Coupe du Monde au Brésil, trois Belges représentaient les Diables Rouges à ce stade de la compétition, à savoir Eden Hazard, Toby Alderweireld et Thibaut Courtois. La nation la plus représentée était également l'Espagne, éliminée en phase de groupes du Mondial quelques semaines plus tard...

Si l'on regarde sur les dernières années, seuls Daniel Van Buyten, Yannick Carrasco, Thibaut Courtois et Toby Alderweireld sont parvenus à se hisser en finale de cette prestigieuse compétition. Ce manque d'expérience au plus haut niveau pourrait-il s'avérer préjudiciable dans les mois à venir ? On sera très vite fixé.