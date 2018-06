Deschamps n'avait jamais vu un "niveau de difficulté aussi élevé" au 1er tour

"Je n'ai pas le souvenir, pendant ma carrière de joueur et depuis, d'un niveau de difficulté aussi élevé dès les matches de poules, à part deux ou trois équipes en dessous", a estimé lundi en conférence de presse le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps. Déjà qualifiés, les 'Bleus' comptent 6 points et affronteront le Danemark (4 pts) mardi à Moscou (16h) avec la première place du groupe C de la Coupe du monde 2018 comme enjeu.

"Les équipes dites plus faibles sur le papier sont préparées dès le premier match. Il est difficile de se dire qu'on va monter en puissance, parce qu'il y a un risque que la puissance, on puisse l'avoir à la maison devant la télé", a observé le technicien en conférence de presse.

"Ce qui est le plus facile, c'est de régler l'aspect défensif. On l'a vu sur beaucoup de matches, même en ayant une équipe très défensive qui joue très bas, on a toujours deux ou trois occasions, sur coup de pied arrêté ou en contre", a-t-il ajouté. "Si l'adversaire supposé plus fort ne marque pas, le temps joue en faveur de l'équipe qui défend", a-t-il également avancé.

Selon la presse française, le T1 français pourrait effectuer pas moins de 6 changements pour le duel contre le Danemark. "Ce match me permet de gérer mon groupe et de répartir un peu le temps de jeu mais avec des situations qui ne sont pas les mêmes à chaque poste et pour chaque joueur", a-t-il expliqué. "Notre objectif est d'assurer la première place et deux résultats le permettent. Mais jamais je ne dirais à mon équipe qu'on joue pour le nul. Je veux que mon équipe rentre sur le terrain sans la moindre ambiguïté: faire tout pour gagner ce match".