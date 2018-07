Deschamps : "La Belgique a un impressionnant potentiel physique"

Champion du monde en 1998 comme capitaine de l'équipe de France, Didier Deschamps est aujourd'hui le sélectionneur des Bleus. Il a déjà conduit la France en finale de l'Euro 2016 et pourrait disputer dimanche la finale du Mondial 2018 en cas de victoire aux dépens de la Belgique, en demi-finale, mardi soir à Saint-Pétersbourg.

"Il n'y a pas de revanche en football" a estimé DD lundi lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, à la question de savoir si cette demi-finale va faire oublier la défaite en finale de l'Euro. "Chaque match à son contexte. Pour les joueurs qui ont joué cette finale, ils l'ont digéré. Mais cela reste. Là, on a une opportunité de jouer une finale de Coupe du Monde. Le Portugal n'est pas cette équipe de Belgique. Cela demandera beaucoup d'efforts pour arriver où on veut aller."

"Il n'y a pas de forfait. Quatre joueurs ont une séance aménagée par précaution aujourd'hui, mais ils devaient être là", a-t-il aussi précisé à propos de ses joueurs.

Durant l'entraînement qui a suivi la conférence de presse, 22 Bleus ont foulé la pelouse du stade Krestovski. Seul Kylian Mbappé était absent. N'Golo Kanté et Benjamin Pavard se sont échauffés sur le côté du terrain.

"L'équipe est beaucoup plus jeune que celle de l'Euro 2016. Elle est compétitive. Elle le sera encore plus dans deux ou quatre ans. Il y a une marge de progression qui est importante. La montée en puissance a été nécessaire par rapport à la qualité de nos adversaires en huitièmes et en quarts."

Évoquant la Belgique, Deschamps a souligné le "potentiel physique impressionnant par la taille et la puissance".

"Ils nous connaissent et on les connaît. L'espace du match, chacun de son côté fera en sorte, et surtout du nôtre, de prendre l'opportunité de disputer cette finale."

"L'équipe de Belgique a fait un grand match face au Brésil. Avec des dispositions spécifiques. En prendront-ils avec nous ? C'est probable. L'équipe de Belgique est portée vers l'avant, elle garde cette qualité-là. Elle est très performante dans la transition défensive, attaque-rapide. Cela va vite et ils le font bien. J'ai fait en sorte de préparer mes joueurs à différents cas de figure, à différentes compos, différentes dispositions. Cela n'est pas spécifique à la Belgique, nous l'avons fait avec nos autres adversaires."

A propos de Thierry Henry, adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges : "Cela me fait plaisir. On s'est côtoyé comme joueurs. Après j'ai pu apprécier tout ce qu'il a fait. C'est une situation pas facile pour lui. En face de lui, il va y avoir son pays, sa nation. Il savait que ce pouvait être un cas de figure. Sur le plan personnel, ce sera un grand plaisir de le revoir."

Interrogé sur son homologue à la tête de l'équipe belge : "J'ai beaucoup de respect pour Roberto Martinez. L'équipe belge est une des équipes avec le plus grand potentiel. Sans lui faire offense, il a profité du travail de Wilmots avant lui. Il a apporté sa touche un peu différente. Il a un potentiel de joueurs qui est importante. Je le félicite d'être en demi-finale, même s'il est en face de nous."