Deschamps :"L'équipe a encore une grosse marge de progression"

Didier Deschamps était ému après la qualification de son équipe, la France, pour les demi-finales de la Coupe du monde de Russie en battant l'Uruguay (0-2) vendredi à Nizhny Novgorod. "Il y a beaucoup de joie et de fierté", a confié le sélectionneur des Bleus.

"On a fait quelque chose de grand contre l'Argentine. Puis on prend l'Uruguay, on a haussé notre niveau de jeu", a estimé Didier Deschamps au micro de TF1. "L'équipe a encore une grosse marge de progression. C'est une équipe jeune qui manque d'expérience, mais on ne l'a peut-être vu qu'une seule fois aujourd'hui. Ce sont des joueurs de qualité. Je suis très fier pour mon groupe de 23 parce que cela fait pas mal de semaines que l'on est ensemble. D'ailleurs, ce n'était pas évident parce qu'il y a six jours, on a disputé un gros match. Il a fallu se remettre dedans. Je suis très fier et très heureux aussi de ne pas avoir de blessés, ni de suspendus et je vais pouvoir récupérer Blaise Matuidi (suspendu pour deux cartes jaunes, ndlr). Mais il n'y a que quatre jours avant la demi-finale. Il va falloir bien récupérer."

Antoine Griezmann a été élu 'Homme du match' avec un assist et un but, avec une erreur il est vrai aussi du gardien uruguayen sur son tir de loin. "C'est le ballon, il fait beaucoup de mouvements assez bizarre pour les gardiens, c'est pour ça que j'ai tenté ma chance de loin", a expliqué Antoine Griezmann qui n'a pas extériorisé sa joie. "C'était par rapport aux amis uruguayens que j'ai. C'est du respect pour eux. Ils m'ont aidé dans mes premiers pas de footballeur professionnel, mais la joie est là et je suis très heureux d'être en demi-finales. Il faut rester concentré parce qu'il n'y a que quatre jours pour récupérer. Il faut se focaliser sur les demi-finales déjà, mais on est tous très heureux."

Hugo Lloris, le gardien français, auteur d'un gros arrêt en première période, n'avait pas de préférence sur l'adversaire en demi-finale, le Brésil ou la Belgique qui s'affronte à 20h00 à Kazan. "Le Brésil est le grand favori, mais si la Belgique gagne cela voudra dire qu'elle deviendra le plus grand challenger."

La demi-finale pour les Bleus est prévue mardi (20h00) à Saint-Pétersbourg.