Deschamps et 'ses' Bleus visent une deuxième étoile

Les deux gros travailleurs que sont Blaise Matuidi et N’Golo Kanté font parfaitement le lien dans le cœur du jeu devant la charnière centrale prometteuse mais parfois bancale que forment Raphaël Varane et Samuel Umtiti .

C’est pourquoi Olivier Giroud , pas le plus talentueux des attaquants français de cette génération, est un titulaire indiscutable. La relation Grizou-Giroud est ultra-complémentaire. Aux côtés de ce duo, DD s’est trouvé deux pépites exceptionnelles. Si on en fait beaucoup trop autour de Kylian Mbappé , sa capacité à déstabiliser toutes les défenses n’est déjà plus à prouver à seulement 19 ans. Et la technique de Thomas Lemar , qui doit retrouver son meilleur niveau après une saison en demi-teinte, offre un penchant tout en finesse sur le flanc gauche.

Le sélectionneur français est pragmatique. Pour mettre son meilleur élément, Antoine Griezmann , dans les meilleures conditions, l’entraîneur basque s’appuie sur un 4-2-3-1 (qui tire franchement vers le 4-4-2). Le joueur de l’Atlético de Madrid n’est pas réellement un meneur de jeu ni un vrai attaquant de pointe. C’est tout simplement ce qu’on appelle communément un 9 et demi. Il doit jouir d’une liberté quasi-totale et pouvoir bénéficier d’un véritable point de fixation.

On l’a dit, Deschamps est un entraîneur qui n’aime pas les fioritures. En cas de besoin, il a depuis longtemps travaillé un système à trois têtes pour solidifier le cœur du jeu. Avec Kanté, il possède une vraie sentinelle capable d’évoluer seule devant la défense. Avec Paul Pogba , Corentin Tolisso et Matuidi, il a trois infiltreurs de haut vol. L’irrégularité de la 'Pioche', un des plus grands potentiels de cette équipe, pose énormément de questions mais son talent est indéniable. De sa capacité à se mettre au service du collectif dépendra sa présence dans le onze de base. Surtout que Tolisso se montre d'une régularité exceptionnelle sous le maillot bleu.

En tant que joueur, Deschamps à tout gagné (une Coupe du Monde et un Euro avec la France, deux Champions League avec Marseille et la Juventus, notamment). Et depuis qu’il a embrayé sur une carrière d’entraîneur, son aura continue de faire des merveilles. Dès ses premiers pas sur un banc de touche, DD emmène l’AS Monaco en finale de la C1. Pour ses retours à la Juve et à l'OM, il empile les trophées. Enfin, à la tête des Bleus, le Basque atteint la finale de l’Euro 2016.

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, deux pépites bleues - © FRANCK FIFE - AFP

La sélection de la 'Desch' a réservé quelques surprises mais ce noyau forme un ensemble très cohérent.

Aux côtés des cadres (Hugo Lloris, Steve Mandanda, Varane, Kanté, Matuidi, Pogba, Griezmann et Giroud), on retrouve des joueurs qui ont explosé depuis deux ans (Alphonse Areola, Sidibé, Umtiti, Mendy, Ousmane Dembélé, Lemar et Mbappé), des éléments en grande forme (Adil Rami, Nabil Fekir et Florian Thauvin) et des petits nouveaux tout frais qui ont tout à prouver (Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Steven Nzonzi).

Un cocktail riche et puissant.

Bien sûr, il faut trouver un vrai patron dans le trio Lloris-Varane-Umtiti. Bien sûr, il faut gérer le cas Pogba. Bien sûr, il faut que les jeunes Dembélé, Lemar et Mbappé assument le poids des attentes et respectent les consignes défensives si chères à leur coach. Mais les ressources sont bel et bien présentes pour réaliser quelque chose de grand.