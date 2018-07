Deschamps : "C'est tellement beau, tellement merveilleux"

"C'est tellement beau, tellement merveilleux", a exulté Didier Deschamps, le sélectionneur de la France Championne du Monde après sa victoire 4-2, ce dimanche contre la Croatie en finale du Mondial à Moscou.

"Je suis super heureux pour ce groupe-là, car on est parti de loin quand même. Cela n'a pas été toujours simple, mais à force de travail, d'écoute... Là ils sont sur le toit du monde pour quatre ans", a jubilé Didier Deschamps, quelques minutes après le deuxième sacre mondial de l'histoire de l'équipe de France, vingt ans après leur première victoire quand le capitaine de l'équipe s'appelait Didier Deschamps.

Le sélectionneur des Bleus a longuement félicité ses joueurs, battus deux ans plus tôt en finale de leur Euro à domicile. "C'est tellement beau, tellement merveilleux, pour les joueurs. C'est une jeune génération, certains sont champions du monde à 19 ans", a-t-il dit en référence à Kylian Mbappé, devenu le deuxième plus jeune buteur de l'histoire des finales de Coupe du Monde (derrière le mythique Pelé).

D'un point de vue personnel, "DD", qui devient le troisième joueur à gagner le Mondial en tant que sélectionneur après l'avoir remporté en tant que joueur, a confié qu'il "ne pense pas à (lui) mais évidemment il y a la fierté".

"Je suis là pour remplir des objectifs, gagner des titres. Cela m'a tellement fait mal de perdre ce titre de champion d'Europe il y a deux ans, je pense que cela nous a servi, aux joueurs, et à moi aussi. Le fait de désacraliser cet instant de finale, je pense que cela a été important", a-t-il analysé.

Sur le match, "Il faut prendre", a-t-il concédé. "On n'a pas fait un énorme match, mais on a montré des qualités mentales, donc c'est mérité".

"Le match appartient aux joueurs, c'est eux qui sont champions du monde, et nous (le staff) on est lié. On était 20 personnes dans le staff, depuis 55 jours. Il y a beaucoup, beaucoup de travail et là, c'est le sacre suprême donc c'est merveilleux".

Avant de donner rendez-vous aux Français à Paris dès lundi, et à l'Elysée où les Bleus seront reçus en fin d'après-midi. "On les aime, on est fier d'être français, et on se retrouve demain, peut-être pas tous. Vive la République !"