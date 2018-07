Des fautes et des simulations flagrantes lors de Colombie - Angleterre

L'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde après sa victoire face à la Colombie au terme de la séance de tirs au but (1-1, 4-3 après t.a.b.), ce mardi au Spartak Stadium de Moscou. Mais on retiendra aussi que la rencontre a été marquée par des mauvais gestes et des simulations flagrantes de la part des deux équipes. Résultat, Monsieur Makkelie a brandi 8 cartes jaunes pour calmer les esprits.