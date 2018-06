Des Diables "impressionnants" ont "lancé un message" selon la presse étrangère

Des Diables qui "ont montré l'étendue de leur pouvoir offensif" et dont les cinq buts témoignent "de leur puissance, leur brio technique et leur efficacité clinique", poursuit le quotidien sportif français.

Pour la Gazzetta dello Sport, on a assisté à un "Lukaku et Hazard Show: la Belgique entre euphorie et angoisse", en faisant référence aux légères blessures des deux stars belges.

En Espagne et en Italie, on titre plutôt sur les individualités. Pour Marca, "Lukaku fait peur" avec un deuxième doublé consécutif qui "montre le niveau qu'il a atteint sous Martinez". Dans son édition en ligne, le quotidien espagnol s'est même demandé si "La Belgique peut être championne du monde?"

Drogba: "Content que Lukaku utilise les mouvements que je lui ai appris"

Outre manche, on commence aussi à s'inquiéter pour le prochain duel entre les Diables rouges et les Three Lions "La Belgique a lancé un avertissement à l'Angleterre", titre le Times. Eurosport.UK parle quant à lui de "victoire impressionnante" de nos Diables.

Du côté de la BBC, on donne la parole à Didier Drogba qui a joué avec Lukaku et parle des mouvements qui lui a appris lorsque Romelu était à Chelsea. "Il a fait quelque chose que j'aime vraiment et dont j'ai parlé avec lui: faire des petits pas avant de frapper la balle, comme un joueur de tennis. Cela permet au joueur d'avoir plus de précision et de marquer plus facilement", a expliqué Drogba, heureux que ses conseils servent à son ancien coéquipier.

Drogba a également mis en évidence les courses effectuées par Lukaku et la réceptivité du Diable rouge par rapport aux conseils que l'on lui donne.