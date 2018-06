Dedryck Boyata : "Etre titulaire ? Bien sûr que j'en rêvais"

Titulaire face au Panama, Dedryck Boyata a parfaitement remplacé les blessés Vincent Kompany et Thomas Vermaelen. Le défenseur du Celtic Glasgow a fait preuve de sobriété et son entente avec le duo Toby Alderweireld-Jan Vertonghen est également à souligner.

Il n’oubliera jamais ce premier match en Coupe du Monde. "Personnellement, en montant sur le terrain, j’ai réalisé que c’était un match de Coupe du Monde. C’est ce que j’ai toujours regardé à la télé. Il y a 4 ans, je regardais les autres qui jouaient au Brésil. Et là, j’y étais", a expliqué le défenseur belge à notre micro.

Et d’ajouter : "Etre titulaire ? Bien sûr que j’en rêvais. Dans ma position, je ne pensais pas que cela arriverait directement, surtout pour le premier match à la Coupe du Monde. J’ai eu mon opportunité et je suis content."

Il a convaincu et Jan Vertonghen a même dit qu’il avait été formidable. "C’est gentil de sa part", a noté avec le sourire Dedryck Boyata.

Cela dit, les Diables rouges n'ont pas été éblouissants durant l'ensemble de la rencontre. La première mi-temps principalement fut assez décevante. "On n’a pas encore regardé les vidéos et il y a certainement des points à améliorer. Si on fait une comparaison avec les grandes nations, personne n’a connu un match facile en ce début de Mondial", a-t-il conclu.