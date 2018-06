Déçu, Kabasele prend sa non-sélection avec humour et souhaite le meilleur aux Diables

Christian Kabasele n'ira pas à la Coupe du monde en Russie, il ne fait pas partie de la liste des 23+1 retenus par Martinez, tout comme Benteke, Selz et Jordan Lukaku.

Le Diable a réagi sur les réseaux sociaux à sa non-sélection, faisant référence au matelas-gate: "Moi qui pensais avoir un matelas d'avance. Blague à part, évidemment déçu de ne pas figurer dans les 23 mais je souhaite le meilleur à l'équipe et d'aller le plus loin possible. Force à vous"

Il est le premier des non-sélectionnés à réagir depuis ce matin et l'annonce de Roberto Martinez.