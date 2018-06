De l'équipe B de Gand à buteur au Mondial, le parcours atypique du Panaméen Rodriguez

Membre de l'équipe B de La Gantoise, José Luis Rodriguez est passé en un instant de l'ombre à la lumière en inscrivant le premier but du Panama face à la Tunisie jeudi.

Rodriguez, 20 ans, a eu le courage de frapper au but et a bénéficié de la déviation de Meriah pour envoyer le ballon au fond des filets. Le but sera finalement considéré un but contre son camp du joueur tunisien mais cette joie restera à jamais imprimée dans la tête du jeune panaméen.

Arrivé à Gand à 18 ans sous forme de prêt en juillet 2016 en provenance du Panama, Rodriguez a fait ses premiers pas avec l'équipe U21 des Buffalo's. Six mois qui ont suffi pour convaincre les Gantois de miser sur lui pour le futur. En janvier 2017, il ainsi signé pour un an et demi du côté de la Ghelamco Arena. Il n'a pourtant pas joué la moindre minute en équipe première.