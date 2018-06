David de Gea pas déstabilisé par son erreur

David de Gea (27 ans, 27 sélections) n'est pas, loin s'en faut, au bord du sucide après avoir involontairement offert un but à Cristiano Ronaldo, qui n'en demandait pas tant, vendredi à Sotchi contre l'Espagne (3-3) dans le Groupe B du mondial russe.

"OK, c'était une erreur de ma part, mais quel gardien n'en commet pas", a en effet commenté le gardien de la Rioja. "Finalement je n'ai quand même tué personne. Il faut relativiser. C'est le football..."

Soutenu par le sélectionneur Fernando Hierro, mais aussi par son entraîneur (portugais) à Manchester United, José Mourinho, il n'a rien à craindre pour sa place.

"Je suis tranquille et prêt pour le prochain match (mercredi contre l'Iran)", a-t-il d'ailleurs déclaré. "On a bien joué et bien réagi. Il faut apprendre de ses erreurs pour gagner", a-t-il enfin posté sur twitter avec une photo où il embrasse son capitaine Sergio Ramos après le match.