Dans votre sélection des 23 Diables pour le Mondial, il n'y a pas de débats

Dans une quinzaine de jours, Roberto Martinez dévoilera une liste de 33 Diables Rouges en vue de la Coupe du Monde en Russie. Cette sélection sera réduite à 23 (+ 5 réservistes, un à chaque poste) pour le 28 mai lorsque les joueurs se rassembleront à Tubize. La liste définitive devra être transmise à la FIFA le 4 juin au plus tard. RTBF.be/sport vous propose depuis maintenant une dizaine de jours de vous mettre dans la peau du sélectionneur en choisissant VOS 23 Diables rouges pour la prochaine Coupe du Monde.

Aucun débat pour les gardiens, Gillet plutôt que Sels en réserviste

Sans surprise, Thibaut Courtois (98% des votes) et Simon Mignolet (95%) sont quasiment unanimement plébiscités. Derrière les deux inamovibles n°1 et n°2, on retrouve Koen Casteels qui obtient la moitié des suffrages (50%). Pour vous, aucun doute : ce seront les trois portiers sélectionnés.

Au niveau du réserviste par contre, le débat est ouvert entre Jean-François Gillet (17%) et Matz Sels (15%). Mile Svilar, pourtant jamais sélectionné même avec les Diablotins, émerge quant à lui à 10%.