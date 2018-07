Dalic: Subasic "a été notre héros ce soir"

C'est un Zlatko Dalic soulagé et heureux qui s'est présenté aux interviews après la qualification de la Croatie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde (1-1, 3-2 aux tàb contre le Danemark).



Le sélectionneur de la Croatie, tendu pendant la séance, a laissé explosé sa joie et a été la partager avec les supporters. Il a rendu hommage à son gardien, impérial pendant la séance de tirs au but. "Subasic a stoppé trois tirs au but lors de la séance et ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, il a été notre héros ce soir. Il nous a porté quand nous avions besoin de lui et je le félicite pour cela. Nous étions mentalement forts, nous contrôlions (le match) et à la fin nous avons gagné, c'était le prix pour le dur travail accompli, ma foi dans mes joueurs est encore plus grande après un match comme ce soir".



Luka Modric aurait pu épargné les nerfs de ses supporters. Il a eu l'occasion de plier la rencontre sur un penalty, manqué en prolongation. Tenu en échec par Kasper Schmeichel, il a à nouveau pris ses responsabilités pendant la séance. Avec succès cette fois.



"Je ne voulais pas dire que c'était le match le plus important pour notre génération, mais si, ça l'a été", déclare Modric. "Nous savions que nous avions une grande opportunité (pour la qualification pour les quarts). Il faisait très chaud, c'était très difficile de courir. Mais nous avons survécu. Le plus important, c'est d'être en quarts de finale. C'était difficile pour moi de rater mon penalty (en prolongation) parce que j'ai étudié toute la matinée comment marquer contre Schmeichel", dit le capitaine croate.