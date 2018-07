Dalic : "Quoi qu'il arrive en finale, il sera impossible d'être plus fiers que nous"

"Ce n'est pas le moment de mettre la pression sur les joueurs", a déclaré en conférence de presse, le sélectionneur croate Zlatko Dalic, samedi à Moscou. "Déjà que le monde entier les regarde. Je me contenterai donc, en gros, de leur dire de profiter au maximum de cette finale. Un moment unique dans leur carrière. Ils doivent en être bien conscients..."

Zlatko Dalic ? S'il était un peu l'inconnu dans la maison au départ, il a "amené l'équipe croate là où elle se trouve maintenant", selon le capitaine Luka Modric, également convié à la conférence de presse d'avant-match.

"C'est en partie grâce à lui qu'on va disputer cette finale, avoue-t-il en effet. A son arrivée souvenez-vous, on est allé jouer l'Ukraine à Kiev et en cas de défaite, adieu la Coupe du Monde. Mais on a gagné 0-2 (un doublé d'Andrej Kramaric, ndlr) grâce à la motivation et la confiance qu'il a su nous transmettre ce jour là, puis dans les barrages contre la Grèce (4-1, 0-0). Depuis on continue d'avancer sous ses ordres. J'aime sa sincérité, son approche et son attitude vis-à-vis à vis de chaque joueur de l'équipe."

Après trois qualifications au forceps, dont deux aux tirs au but, les joueurs "n'ont plus besoin de s'entraîner, mais de se reposer", a souligné Dalic.

"De toute façon, quoi qu'il arrive dimanche, nous serons heureux et nous le méritons. Si nous gagnons la coupe, mais je ne prétends pas que ce sera le cas, il sera impossible d'être plus fiers que nous. Mais si nous perdons aussi. Parce que la France est un immense pays et la Croatie, un tout petit..."

Cette finale, cette Coupe du Monde, pourrait valoir à Luka Modric de devenir le premier joueur de la décennie à faire tomber Cristiano Ronaldo et Lionel Messi du piédestal qu'ils occupent alternativement lors de l'élection annuelle du Ballon d'Or.

"Cela fait plaisir de l'entendre, mais pour le moment je ne m'en inquiète guère", a commenté le petit mais génial meneur de jeu du Real Madrid, 32 ans, 111 sélections.

"Je ne prie pas pour moi mais pour la victoire de mon pays, que l'on dédiera à tous les Croates du monde, et en particulier à Ivan Turina (l'ancien gardien décédé en mai 2013 à l'âge de 32 ans, ndlr)."