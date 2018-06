La Coupe du Monde se poursuit! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le match Croatie-Nigéria. Coup d'envoi de la rencontre à 21h.

Derrière le grand favori du groupe D, l'Argentine, la Croatie et le Nigeria espèrent bien passer le cap de la phase de groupe du Mondial en Russie. Il leur faut pour cela terminer à l'une des deux premières places. Pas évident d'autant que le petit poucet de la poule, l'Islande, ne part pas battu d'avance puisqu'il a devancé la Croatie dans le groupe I des qualifications européennes. Dès lors, les 'Damiers' et les 'Super Eagles' ne peuvent négliger ce premier duel samedi soir à Kaliningrad (21h00).

Le coach Zlatko Dalic, arrivé seulement en octobre, a arraché la qualification croate en barrage. Il pourra s'appuyer sur une ligne médiane talentueuse et expérimentée à souhait. Luka Modric, Ivan Rakitic, Mateo Kovacic, Milan Badelj et autre Marcelo Brozovic devraient faire la loi dans l'entre-jeu et être des parfaites rampes de lancement des finisseurs que sont les Mario Mandzukic et autre Andrej Kamaric.

A moins que la puissance et la jeunesse des Nigérians (la plus jeune moyenne des 32 équipes) ne les perturbent. Sans pression, "l'objectif est de former une équipe pour l'avenir", le Franco-Allemand Gernot Rohr va quand même devoir trouver une solution au poste de gardien de but qui n'a pas trouvé preneur de qualité depuis la leucémie qui a frappé l'été dernier le titulaire Ikene.