CR7 marque d'un angle improbable à l'entraînement et chambre ses coéquipiers

Cristiano Ronaldo a commencé cette Coupe du monde en fanfare: 3 buts contre l'Espagne et un but contre le Maroc, avant de réaliser une performance plus controversée face à l'Iran. Tout cela n'a pas affecté l'esprit de compétition et la bonne humeur du capitaine portugais, comme en atteste une scène à l'entraînement de ce vendredi, à la veille du match opposant la Selecao à l'Uruguay.

Ronaldo, Pepe et Quaresma tentent tous les trois d'inscrire un but assez improbable quelques mètres derrière le point de corner. Très concentré, CR7 y parvient. S'élancent ensuite Pepe et Quaresma qui échouent tous les deux. Le Madrilène parade alors fièrement tandis que Quaresma "boude" un peu, sous les yeux des autres Portugais amusés. Il a beau avoir cinq ballons d'or à son actif, Cristiano Ronaldo n'en est pas moins un grand enfant.