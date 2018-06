Coutinho libère un Brésil pas aidé par le VAR et écœuré par Navas, Neymar inscrit son 1er but

Le Brésil s’est fait très peur ce vendredi après-midi mais a finalement arraché une importantissime victoire face au Costa Rica (2-0) lors de la deuxième journée du groupe E de la Coupe du Monde. Tenue en échec par la Suisse, la Seleçao est tombée sur un très grand Keylor Navas et a vu le VAR lui refuser un penalty accordé dans un premier temps mais a cru jusqu’au bout en ses chances. Déjà buteur contre les Helvètes, Philippe Coutinho a endossé le costume de super-héros pour libérer tout le peuple auriverde. Dans les arrêts de jeu, Neymar a été récompensé de ses efforts et s’est offert son premier but dans la compétition.

Avec quatre points, le Brésil peut se sentir soulagé. De son côté, le Costa Rica n’a pas démérité mais est désormais éliminé.