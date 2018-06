Courtois: "Je sens que le groupe est prêt à faire un grand tournoi"

"Tout le monde est calme et confiant pour jouer un grand tournoi. On espère qu’on va bien commencer dès demain." Le ton est donné, la confiance est de mise chez les Diables avant d'affronter le Panama ce lundi (17h à Sotchi), en tout cas dans l'escarcelle de Thibaut Courtois.

De la confiance mais de l'impatience aussi! "Oui naturellement, on voit toutes les équipes en train de jouer donc on a aussi envie de commencer. Mais comme ça je pense qu’on a eu un peu plus de temps pour commencer, pour s’adapter."

Le sélectionneur panaméen a dévoilé son onze pour demain, Roberto Martinez a quant à lui refuser de la faire, mais il ne devrait pas y avoir de grandes surprises. "Durant les trois matches amicaux on a joué toujours un peu de la même façon donc je ne crois pas qu’il y aura de grands changements mais on doit attendre demain pour connaître l’équipe."

S'il admet que les conditions climatiques sont particulières à Sotchi, hors de question pour le joueur de Chelsea de considérer celles-ci comme un problème: "Il fait un peu chaud et humide, il faudra bien s’hydrater sur le terrain. On s’est entraîné hier et aujourd’hui à la même heure que le match donc je ne pense pas que ça posera problème."

Le Panama est une équipe qui marque très peu, un but en cinq matches en 2018 contre Trinité-et-Tobago: "Je crois que ça ne veut rien dire, une coupe du monde c’est toujours différent. On va jouer offensivement pour marquer des buts, ils vont jouer très défensifs et en contre-attaques… Je me prépare à tout. Il y a eu aussi des matches contre Andorre ou Gibraltar ou tu ne t’attends pas à avoir beaucoup de travail mais c’est là que tu vas peut-être faire ton plus gros arrêt du tournoi. Moi je suis prêt pour tout demain et on verra."

Il s'agira lundi du onzième match dans un grand tournoi pour notre gardien, personnellement se sent-il prêt à performer dans ce Mondial ? : "Oui je suis prêt, je me sens bien. Je crois que j’ai bien fini ma saison pour être très bien ici. Je me sens bien à l’entraînement ici aussi, je sens que je suis décisif. Maintenant les matches c’est différent. Je me sens prêt et je sens que le groupe est prêt à faire un grand tournoi."

Les gardiens sont toujours passés à la loupe lors d’un Mondial, mais on a vu que même un gardien comme De Gea était capable de se louper : "Même les meilleurs gardiens peuvent faire des erreurs, aujourd’hui avec les réseaux sociaux c’est un peu embêtant parfois mais bon tout le monde sait qu’il est un grand gardien, si le prochain match il aide l’Espagne ça ira. Moi j’espère jouer mon tournoi aussi."