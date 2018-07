Courtois et son "Golden Glove" : "J'ai éteint la télé à la 94ème, je l'ai vécu en différé !"

Thibaut Courtois a été élu ce dimanche "Golden Glove" de la Coupe du Monde 2018 quelques minutes après la victoire de la France face à la Croatie (4-2) en finale de la compétition.

Le dernier rempart des Diables Rouges succède au palmarès de ce trophée à des gardiens du calibre de Manuel Neuer, Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Oliver Kahn, Fabien Barthez, ou encore... Michel Preud'homme, sacré en 1994.

"J'ai regardé la finale, mais j'ai éteint la télé à la 94ème : je n'avais pas du tout envie de voir la France célébrer sa victoire, a expliqué Thibaut Courtois, contacté par téléphone lors du Grand Bistro. Mes potes m'ont ensuite dit que Modric venait de recevoir le trophée de "Meilleur Joueur", et qu'ils allaient annoncer le nom du "Meilleur Gardien". Quand mes potes m'ont dit que c'était moi, j'ai rallumé la télé et je suis revenu en arrière pour le revivre "en direct" ! C'est un honneur incroyable, je suis content d'avoir fait beaucoup d'arrêts pour aider l'équipe. Mais ce n'était pas le plus important, je voulais aller le plus loin possible."