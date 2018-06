Coupe du Monde: Suivez Russie-Arabie Saoudite en direct vidéo (LIVE 17h)

La Coupe du monde de football, 21e du nom, débute ce jeudi à 17 heures au stade Loujniki de Moscou par la rencontre Russie-Arabie Saoudite. RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo ce match d'ouverture de la Coupe du Monde 2018.

On est loin du temps où le tenant du titre remettait immédiatement sa couronne en jeu avec souvent quelques surprises. Personne en Belgique n'a oublié Argentine-Belgique 0-1 de 1982. Les défaites argentine de 1990 (0-1 contre la Cameroun) et française de 2002 (0-1 face au Sénégal) ont aussi marqué la première journée des compétitions.

Depuis 2006, et la non-qualification automatique du champion sortant, l'ouverture est assurée par le pays organisateur. Il y a quatre ans le Brésil avait pris la mesure de la Croatie 3-1. Hasard du tirage au sort, le match de ce jeudi met en présence les deux pays les plus mal classés par la Fédération internationale parmi les trente-deux nations qualifiées. La Russie est 70e et l'Arabie Saoudite 67e.

Le sélectionneur russe Staislav Cherchesov, outre la pression de ne pas décevoir, connaît de gros soucis de sélection. Il doit composer sans son axe défensif central Dzhikiya et Vasin, ni sans son meilleur attaquant Kokorin, tous trois blessés. D'autres ont refusé la sélection comme les jumeaux Aleksei et Vasili Berezutsk. Du coup, le vétéran Sergey Ignashevich doit assurer à 38 ans la solidité derrière.

La campagne de préparation 2018 des Russes n'a pas été miraculeuse (défaites contre le Brésil (3-0), la France (3-1) et l'Autriche (1-0), et partage contre la Turquie (1-1). Depuis la disparition de l'Union soviétique, la Russie n'a jamais franchi le cap du premier tour.

L'Arabie Saoudite a encore moins d'arguments à présenter. Composée de joueurs qui n'ont pratiquement aucune expérience internationale, les "Fils du Désert" retrouvent le Mondial après 12 ans d'absence. N'ayant rien à perdre, la sélection de l'Argentin Juan Antonio Pizzi (vainqueur en 2016 de la Copa America aux commandes du Chili), va faire son possible comme lors du récent match contre l'Allemagne (défaite de justesse 2-1 à Leverkusen)