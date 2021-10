Le Danemark, l’une des belles surprise de l’Euro 2020, poursuit sa belle année. Les Vikings seront présents au Qatar fin 2022 pour y disputer la Coupe du monde. Ils ont validé leur ticket ce mardi grâce à leur victoire contre l’Autriche. L’Angleterre devra patienter. Le Portugal luttera lui jusqu’au bout avec la Serbie.



L’ancien joueur de Genk, Joakim Maehle a inscrit le seul but de la rencontre à la 53e minute. A deux matches de la fin de la phase de qualification, les Danois comptent 7 points d’avance sur l’Écosse et ne peuvent plus être délogés de la première place du groupe F. Le Danemark, qui a remporté ses 8 rencontres jusqu'à présent, est la deuxième nation qualifiée sur le terrain pour le Mondial. Il rejoint l’Allemagne et le Qatar, pays organisateur.



L’Angleterre devra par contre encore attendre. Les Three Lions ont été tenus en échec à Wembley par la Hongrie (1-1). Toujours en tête du groupe I, les Anglais gardent leur sort entre les mains. Mais Gareth Southgate n’avait sans doute pas tablé sur un partage de son équipe à domicile. Il faudra finir le travail en novembre face à l'Albanie et Saint-Marin.

