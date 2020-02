Coupe du monde 2022 : 4 matches par jour au Qatar

A 1018 jours du début de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Qataris sont presque prêts… Mais oui ! Ça parait incroyable au regard, notamment, de l’état d’avancement des travaux en Russie à la même époque. C’est plus qu’une impression, on n'est en effet pas loin de la vérité. Cette réalité confirme toute la puissance financière du plus petit émirat du Moyen Orient, quatrième producteur gazier au monde, et sa volonté de se mettre au mieux en vitrine à l’occasion du plus grand événement sportif, la Coupe du Monde de football.

Le sport au Qatar est un pilier fondamental dans la politique de ce jeune pays indépendant depuis 1971. En 2022, la "World Cup" ne ressemblera à aucune autre. Disputée dans huit stades seulement, elle proposera 64 matches qui s’enchaîneront du 21 novembre au 18 décembre sur une période plus courte qu’habituellement. En comparaison, l’Euro 2020 aura lieu cet été dans douze villes à travers l’Europe et on n'y jouera que 51 matches, d’où la nécessité de programmer quatre matches par jour. Les heures ne sont pas encore définies, elles le seront en mars au prochain congrès de la FIFA. Les organisateurs ont aussi précisé que la phase de groupe s’échelonnerait sur douze journées, la suite de la compétition par élimination directe durera seize jours.

L’autre nouveauté est que les huit stades en question, groupés autour de la capitale Doha, sont distants d’un maximum de 55 km, c’est une heure de route à peine. Un Mondial 2022 au parfum olympique, à l'atmosphère des Jeux Olympiques, au vu de cette proximité. Tout se déroulera sur seulement quelques kilomètres carrés, contrairement aux prédécesseurs brésilien ou russe. Six stades sont déjà prêts dont un, voire deux, devraient accueillir les Diables en mars contre la Suisse et le Portugal. Leur capacité varie entre 40.000 et 80.000 spectateurs. Parallèlement, 41 sites d’entraînement ont été aménagés pour les différentes équipes qui ne pourront s’entraîner sur le terrain du match le jour qui précède. C’est aussi rompre avec les habitudes. Tout au plus, les équipes pourront visiter le stade la veille pour se familiariser à l’infrastructure.