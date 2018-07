La Coupe du Monde se poursuit ! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le dernier huitième de finale, qui oppose la Colombie à l'Angleterre. Coup d'envoi de la rencontre à 20H.

La Colombie n'a encore jamais battu les Three Lions. Le dernier duel entre les deux pays remonte à France 1998 et s'était soldé par une victoire (2-0) des Anglais. Un autre duel, amical celui-là, avait été marqué par l'un des gestes les plus célèbres du football mondial : le coup du scorpion de René Higuita.

La Colombie vise un deuxième quart de finale consécutif après le beau parcours au Brésil. Ce ne sera que la troisième fois que les Colombiens disputent un huitième de finale du Mondial en six participations.

A ce niveau-là, l'Angleterre a plus d'expérience. Championne du monde en 1966, l'Angleterre a atteint huit fois les quarts de finale.