La Coupe du Monde se poursuit ! Le dernier huitième de finale oppose la Colombie à l'Angleterre. Coup d'envoi de la rencontre à 20H.

La Colombie n'a encore jamais battu les Three Lions. Le dernier duel entre les deux pays remonte à France 1998 et s'était soldé par une victoire (2-0) des Anglais. Un autre duel, amical celui-là, avait été marqué par l'un des gestes les plus célèbres du football mondial : le coup du scorpion de René Higuita.