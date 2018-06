Ciman : "J'ai assez attendu, j'ai décidé de rentrer..."

Laurent Ciman, joker médical de Roberto Martinez après les pépins physiques de Vincent Kompany et Thomas Vermaelen, a quitté le groupe belge samedi matin pour retourner en Belgique. Le défenseur central du Los Angeles FC "restera en stand-by jusque dimanche 17 heures", annonce l'Union belge de football via le compte Twitter des Diables rouges.

"Je m'y étais préparé. Moi j'ai été professionnel jusqu'au bout. J'ai assez attendu. Ma femme et mes enfants ont besoin de moi, j'ai décidé de rentrer. Je vois mes parents ce week-end et je rentre à Los Angeles lundi. Cette semaine-ci, je le savais. Je ne pense pas que ça allait changer en une semaine. L'évolution de la blessure ne va pas changer en une semaine. Je suis déçu de ne pas aller au Mondial, mais le plus important reste ma famille. J'ai pris des claques durant ma carrière, ce n'est pas ça qui va me faire tomber par terre. La décision du coach n'aura pas changé d'ici à demain 17h, je vous le dis. Si ça change et qu'on m'appelle, j'y retourne", a déclaré Ciman à la DH.

Et d'ajouter : "Je vais naturellement suivre la Coupe du monde. Que ce soit moi maintenant ou les précédents, chacun est déçu. Ma situation est compliquée, elle n’est pas semblable aux autres. J’ai goûté au Mondial. Je m’attendais à ce que ça se passe comme ça. Je vais supporter les Diables, j’espère qu’ils vont aller très loin. On a une top équipe. A l’avenir, je vais privilégier ma famille. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Les jeunes sont là et ils poussent : place aux jeunes. A 32 ans, c’était mon dernier grand tournoi. Je n’en fais pas un drame, pas une maladie. Je ne suis pas un joueur qui va annoncer qu’il prend sa retraite internationale, je pense que ça va se faire naturellement."