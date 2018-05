Chadli : "Sans mes bonnes prestations récentes avec les Diables, je ne serais sans doute pas là"

"On veut toujours jouer contre la meilleure équipe possible"

Nacer Chadli - © BRUNO FAHY - BELGA

"Si je peux jouer contre le Portugal, je donnerai le maximum, a repris Nacer Chadli. Mais en match amical, il y a toujours beaucoup de changements. J'espère quand même recevoir du temps de jeu ! Le Portugal est une équipe très solide qui a gagné la finale de l’Euro sans Cristiano Ronaldo. Ici, on sait qu'il ne jouera pas. On aurait préféré qu'il soit là, parce qu'on veut toujours jouer contre la meilleure équipe possible. Tout le monde dans le groupe se prépare comme si c’était un match éliminatoire car c’est le type d’adversaire qu’on risque de rencontrer à la Coupe du Monde. Et avec les qualités dans le groupe, je pense sincèrement qu’on peut battre n’importe quelle équipe."

Nacer Chadli, qui a déjà évolué dans l'axe avec les Diables, est-il une solution dans le milieu de terrain belge en cas de forfait de Marouane Fellaini et/ou Axel Witsel ? "Pour moi, peu importe, si le coach décide de me mettre au milieu, je le ferai avec grand plaisir, tant que je gagne du temps de jeu ! J'ai également évolué à cette place à West Brom', mais avec une formation différente bien évidemment."

"Je ne parle pas de transfert pour le moment, je me concentre sur la préparation et je laisse mon manager travailler, a conclu le joueur de WBA, sans doute peu emballé à l'idée de jouer en D2 anglaise la saison prochaine. J’aime le championnat anglais et ceux d’Espagne et d’Allemagne sont bien aussi."