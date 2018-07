Chadli: "On a tout donné pour la Belgique"

Nacer Chadli, visiblement très déçu à l'issue de la rencontre, n'a pas cherché d'excuses après la défaite (0-1) en demi-finale contre l'Equipe de France. Le joueur de West Bromwich Albion, replacé à droite de la défense en l'absence de Thomas Meunier suspendu, regrette le but encaissé sur une phase arrêtée. "C'est difficile d'encaisser un but sur un corner. De plus, on s'est créé pas mal d'occasions pour ouvrir le score et, comme souvent, c'est un match qui se joue sur des détails. Le match était équilibré, c'est vraiment dommage."

Pourtant, les Diables Rouges ont bien débuté cette demi-finale avec quelques possibilités d'inscrire le premier but mais la bande à Eden Hazard et Romelu Lukaku a buté sur la défense des Bleus. "Lloris a sorti de bons arrêts aux bons moments pendant la première mi-temps. On aurait pu marquer aussi en deuxième période mais il manquait la dernière passe ou la dernière petite touche. Je pense que toute la Belgique est triste ce soir."

Le bloc défensif proposé par les hommes de Didier Deschamps a été encore plus difficile à contourner après le but inscrit par Samuel Umtiti sur un coup de coin tiré par Antoine Griezmann. "Ils savent jouer compact et repartir rapidemment en contre-attaques. Encore une fois, ce sont les détails qui font la différence. On n'a pas réussi à trouver les espaces, pourtant on a tout donné pour la Belgique."