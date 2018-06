Carnet de voyage : Fascinante Volgograd !

Volgograd. Plus d’un million d’habitants. Premier contact avec le nouvel aérogare, sans doute plus proche de l’aérodrome de Temploux que des aéroports de Charleroi ou d’Ostende. C’est petit. Et donc fatalement bruyant et encombré la veille d’une match de Coupe du Monde.

File et bousculades au seul bureau de réservation taxis. Dans la moiteur de l’été qui s’est installé aussi au guichet, des noms d’hôtel plus ou moins traduits en langue locale se lancent à la cantonade. Aux quelques chanceux "da" d”approbation discernés, s’enchaînent la valse des cartes de crédits dont il faut espérer connaître les montants avant la sortie de tickets plus familiers. Entre temps, les valises, enfournées à la hâte de l’autre de côté de la fine parois qui sépare l’étable des pistes d'atterrissage, sont tombées du tapis roulant. Cris russes perçants. Des volontaires s’affèrent mais insistent absolument pour faire correspondre à chaque bagage son récépissé autocollant. Bon nombre de voyageurs l’ont jeté en arrivant. Ça n’est pas gai la pagaille. L’énervement confie au lieu ses sucs de stress et son parfum étouffant. Je reçois le ticket 633, un véhicule d’un autre temps.

Le chauffeur dépose la valise dans le coffre, sur la roue de secours sans pneu et une caisse, jadis, à outils. Chaque coursier intercepte son client-marchandise à la volée, au hasard des rencontres d’un trottoir bondé où les binômes finissent tôt au tard par se rencontrer. C’est empirique. Suffisamment efficace. A bord de l’ancêtre, Céline Dion !!! Croisées de regards patelins par rétroviseur interposé ! La voix de la cantatrice s’extirpe à toute berzingue de woofers derniers cris. Le son résonne dans la carlingue et dédouane toute obligation de conversation. Rien n’est grave. C’est comme ça par ici. On me dira plus tard qu’aujourd’hui, "les autres font ainsi" ! Je ne suis pas les autres mais nous sommes partis. Vers l’hôtel, avant que l’on s’attache. Avant que l’on se lasse. En chemin, nous remontons l’histoire.

La route des faubourgs fait défiler les stigmates de l’industrialisation révolue de Staline en 37 : chancre des usines d’aluminium, raffineries hébétées, décrépitude des bâtiments soviétiques dont la monumentale froideur et fonctionnelle du béton ne dure qu’un temps. La vie et la couleur ont déserté les lieux. Seul circule au milieu de cette artère crevassée un tramway rouillé d’un autre âge. Les petits rideaux pare-soleil doivent être d’époque. Tout comme le tablier bleu-gris trop ample de la contrôleuse. Bruit de bielles élimées sur la ferraille des rails. Dehors ça grince, dedans, ça craint.

La route s’étire d’impatience dans cette ville reconstruite sur 80 kilomètres, essentiellement le long de la rive droite de la Volga. Shakira prend le relais car "This is Africa" ! Le taxi bifurque sur une piste en latérite. Raccourcis pour rejoindre le monde moderne, la civilisation, le centre où siège la modernité d’une cité qui se souvient de sa totale destruction. Entre août 1942 et février 1943, capitulation allemande. Elle s’appelait alors Stalingrad. A chaque carrefour du centre ville, un monument qui commémore la victoire soviétique face aux forces de l’Axe. Bombardement symbolique incessant pour mieux se souvenir de la plus grande bataille de la deuxième guerre mondiale. 480.000 soldats russes, 250.000 Allemands, Italiens et Japonais morts au combat. Et l’histoire ne dira jamais combien de civils.

Stalingrad reçoit le titre de "ville-héros" et une épée sertie de Diamants. Ce cadeau du Roi Georges VI du Royaume Uni récompense les citoyens de leur bravoure. Au bout de l’avenue Lenin, un mémorial dominé par une imposante statue. Allégorie de la mère patrie, elle se dresse, glaive levé, sur une hauteur de 85 mètres. C’est précisément à cet endroit, au pied de cette colline Kourgane Mamaïev, que le nouveau stade a lui aussi été reconstruit.

Durant le "God save the King" originel, les Anglais qui endurèrent également les affres de la guerre contempleront la pointe de cette épée de la victoire. Là, sur le bord d’un terrain où l’enjeu du jour sera juste 3 points. Dans le sanctuaire de la flamme éternelle, brûle le feu sacré du souvenir, au bout d’une torche soutenue par une main géante. Un autre stade, encore un autre mausolée où les gardes se relèvent à présent dans le même temps.

Fascinante Volgograd que je quitte ce mardi matin. Je ne crois pourtant pas que j’y retournerai un jour.