Carnet de russe: "Losanges rouges sauce tatare"

C'est ce qu'on appelle un grand écart. Après un stade sans club résident et bâti de toutes pièces pour des Jeux Olympiques (le Fisht Stadium de Sotchi), c'est dans l'antre d'un géant que les Diables s'apprêtent à disputer leur deuxième match de la coupe du monde. Même s'il a été bâti spécialement pour l'événement et ne charrie donc pas une longue mémoire des lieux, l'Otkrytie Arena n'est autre que le port d'attache du légendaire Spartak Moscou, 12 fois champion d'URSS et 10 fois champion de Russie (record national depuis l'indépendance).

Composé d'une centaine de petits losanges formant comme une cotte de maille et rappelant le blason du Spartak, le stade, tel un caméléon, change sa couleur en fonction de l'équipe qui y évolue. La plupart du temps, c'est le rouge qui y est à l'honneur, les joueurs du Spartak étant surnommés les krasno-belye (rouge et blanc).

Autre surnom de l'équipe, plus original, et moins couru dans le monde du football : Myaso (la viande...), car durant l'ère soviétique, le club appartenait aux coopératives agricoles (les kolkhozes et les sovkhozes). A chaque club moscovite son identité fondatrice : les cheminots pour le Lokomotiv, l'armée pour le CSKA, la police pour le Dynamo, l'automobile pour le Torpedo.

Durant les années 80, sans que je ne parvienne réellement à m'en expliquer la raison (si ce n'est une attirance permanente de l'inconnu, une fascination pour l'hymne et la langue du pays, plus tard pour sa littérature (Tchékov, Dostoïevski) et son cinéma (Eisenstein)), j'ai développé un incongru supportérisme de l'URSS, qui ne m'a d'ailleurs pas encore totalement quitté aujourd'hui. Le maillot rouge frappé des 4 lettres CCCP, ces footballeurs aux traits durs et à l'histoire incertaine, guidés par l'autorité silencieuse et naturelle de l'inquiétant Valeri Lobanovski, sosie presque parfait de l'Empereur Palpatine dans Star Wars, cet ensemble exerçait chez moi une sorte d'hypnotisme, proche de l'ensorcellement.

De 1986 à 1990, Lobanovski a cumulé. Club et équipe nationale. Une sorte de duobaan avant l'heure, repris 30 ans plus tard par Dick Advocaat avec la Belgique et l'AZ Alkmaar...

Lobanovski, donc, a cumulé. Dynamo Kiev et URSS. Avec davantage que des passerelles, puisque le onze type de la sélection était composé de... 9 joueurs du Dynamo : Bessonov (le relais de Lobanovski sur le terrain), Kuznetsov (le redoutable stoppeur), Bal, Demianenko, Rats, Yaremchuk, Yakovenko, Zavarov (le génie créatif) et Belanov (le cauchemar de Jean-Marie Pfaff). Pour compléter ce onze de légende, seuls deux "non-ukrainiens" : Aleynikov (le "Ludo Coeck" biélorusse) et surtout le grand Rinat Dassaev, gardien du Spartak Moscou, et digne descendant du mythique Lev Yachine, l'araignée noire, seul gardien à avoir jusqu'ici remporté le Ballon d'or.

Icône soviétique de la Coupe du monde 86 et de l'Euro 88, Rinat Dassaev a été pour moi une véritable idole de jeunesse. Outre son aisance sur la ligne, le Tatare (natif d'Astrakhan, sur le delta de la Volga, en bordure de Mer Caspienne) impressionnait par son aisance sur la ligne, ses sorties dans les pieds, mais aussi, beaucoup plus rare en ces temps, ses relances à la main. Un geste suggéré par l'entraîneur du Spartak de l'époque, Konstantin Beskov, pour gagner en précision et en vitesse de reconversion offensive.

En 1988, Rinat Dassaev a été élu meilleur gardien du monde, en 2004 Pelé l'a désigné parmi les 125 plus grands footballeurs vivants. Aujourd'hui, Dassaev entraîne les gardiens de la deuxième équipe du Spartak.

Le simple fait que, deux jours de suite, je puisse déambuler dans les méandres du stade qu'il fréquente encore aujourd'hui m'emplit, à l'avance, d'un curieux sentiment, mélange de nostalgie et d'accomplissement.