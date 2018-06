Carnet de Russe: Le jour de la marmotte - © Tous droits réservés

Le temps de parcours (40 minutes), ainsi, plus curieusement que les paysages traversés, me replongent quatre ans en arrière quand, pour les mêmes raisons, je reliais quotidiennement Guararema à Mogi Das Cruzes, deux localités paumées de l'état de Sao Paulo.

Les points communs sont plus nombreux qu'on ne le pense : une région plutôt arborée, l'état des routes (qui font passer les autoroutes wallonnes pour des billards), une signalisation fantaisiste (avec la coquetterie du cyrillique en plus) et des automobilistes très libres dans leur interprétation du code de la route. Comme on pourrait le lire au générique d'un film, la conduite locale semble plus inspirée du code la route qu'autre chose... Demi-tours impromptus sur des 2x2 deux bandes, traversées incessantes de lignes blanches, dépassements impromptus via le bas-côté, au péril des amortisseurs... Bref, une manche permanente de WRC où l'on bondit de shakedowns en powerstages, au son de Radio Romantik ou de Metropolis, deux des stations de radio locales les plus en vogue.