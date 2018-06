Lentement mais sûrement, tel le diaphragme d'un objectif photo, l'accès au terrain d'entraînement s'est restreint jusqu'à se refermer totalement. Fondu au noir*. De séances entièrement ouvertes, on est passé à des sessions parfois fermées "pour raisons tactiques" (et le concept n'a pas été breveté par Roberto Martinez...) et, aujourd'hui, à des séances exceptionnellement ouvertes pour le public et pour la presse.

Longtemps, public et presse ont été acceptés, ensuite ils ont été tolérés, maintenant ils ne sont tout simplement plus les bienvenus.

La Russie est prête, le centre d'entraînement de Dedovsk pas encore tout à fait. Pour masquer la vue du terrain, il faut forcément bâcher tout son périmètre. Or, à ce jour, la toile est manquante et la mariée se laisse encore regarder.

C'est alors la fameuse règle des 15 minutes qui prime. 15 minutes d'ouverture, pour que photographes et cadreurs, journalistes mobiles et vidéo-webeurs puissent faire le plein d'images. Bien entendu, aucune chance, durant cette menue portion "académique" de tirer quelque enseignement en matière de tactique ou de points de travail spécifique.

Carnet de russe : Fondue au noir - © Tous droits réservés

Du coup, pour respecter le huis-clos, toute la corporation a été priée de ne pas quitter son préfabriqué climatisé (lui-même ceint de barrières) le temps de l'entraînement. Les plus prévoyants, heureusement, n'ont pas oublié de satisfaire à leurs besoins sanitaires avant la fermeture des portes... Il ne faut tout de même pas prendre les vessies pour des lanternes !

*à propos de fondu, comment ne pas m'autoriser cette petite digression culinaire. Hier soir, nous avons entrepris de découvrir les spécialités de la localité qui nous héberge, via son fleuron : le Swiss Yard (en réalité le seul resto accessible à cent lieues à la ronde...). Nous avons forcément craqué pour la raclette. Oui, en Russie, en plein été, dans un restaurant estampillé suisse, mais tenu par un Russe et vantant les qualités de ses... pizzas. Oui, et alors ? L'essentiel est d'assumer ! En sortant du chalet, nous avons rechaussé les skis et suivi le "retour station". Heureusement, aucun ours affamé ne guettait, tapi entre les sapins...