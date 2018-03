Carcela, non sélectionné par Renard, peut-il déjà faire une croix sur le Mondial ?

Mehdi Carcela ne figure pas dans la liste de 28 joueurs sélectionnés par Hervé Renard pour les matches amicaux du Maroc contre la Serbie (23 mars) et l'Ouzbékistan (27 mars). Un signe négatif en vue de la Coupe du Monde en Russie ?



Quand il est revenu au Standard en toute fin de mercato, Carcela voulait se relancer et retrouver du temps de jeu. Il avait aussi un objectif clair : attirer le regard d'Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc.



Depuis sa prise de fonction en février 2016, le coach français n'a jamais fait du joueur du Standard un élément clé. Il a été appelé à 13 reprises, la dernière fois en septembre dernier pour la double confrontation contre le Mali. Son temps de jeu est très limité avec 302 minutes et 2 titularisations.



Carcela, 2 buts et 3 assists, a très vite (re)trouvé ses marques et a imprimé sa marque au Standard. Il va devoir faire encore plus pour convaincre Hervé Renard de l'emmener en Russie. Il en aura l'occasion en finale de la Coupe de Belgique et pendant les play-offs 1. Il lui reste 11 matches, le temps est compté.



Le Maroc, à nouveau présent en Coupe du Monde après 20 ans d'absence, a été versé dans le groupe B avec le Portugal, l'Espagne et l'Iran.