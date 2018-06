Carcela depuis sa "prison de luxe" : "Pour oublier la défaite, on a dansé et chanté !"

Mehdi Carcela, qui fait partie des 23 joueurs marocains qui participent actuellement à la Coupe du Monde en Russie, est revenu dans les colonnes du quotidien français Libération sur les moments qui ont suivi la défaite des Lions de l'Atlas face à l'Iran (1-0).

"Je m'attendais à débuter ce match sur le banc, je n'avais plus été sélectionné depuis septembre, a admis l'ailier du Standard. C'est normal que l'équipe qui s'est qualifiée soit alignée. Ce match, on ne méritait pas de le perdre. On n'en a pas dormi ! Pour oublier, on danse, on chante, on se marre. On vit un peu dans une prison de luxe en ce moment : on est coupé du monde. Ce qui me manque le plus, c'est l'absence de ma famille. Pour s'occuper, il y a la salle de jeu : ping-pong, kicker, billard, console... Moi, je regarde aussi des séries : 13 reasons Why, Peaky Blinders..."

"Espagne - Portugal, j'en ai vu la première mi-temps en rediffusion à la salle de gym, a conclu l'international marocain. La deuxième mi-temps, les autres sont allés la regarder dans leur chambre... mais pas moi, je déteste regarder le foot à la télé ! Même les matches de la Belgique, ou des stars espagnoles ou portugaises. Ce sera difficile contre eux, mais on donnera tout pour continuer à rêver. On va se battre pour notre sang, pour notre peuple. Moi, je suis sûr que je monterai au jeu à un moment donné..."