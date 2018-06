"Brexit derby" et moquerie gentille, les chants originaux des fans anglais

Des chants interdits

FIFA et politique ne font pas toujours bon ménage. Ce sera le cas lors du match Belgique-Angleterre. Plusieurs journaux britanniques rapportent que les supporters de l'équipe anglaise devront rester modérés dans leurs chants. "La FIFA a confirmé que la fédération anglaise de football serait sanctionnée si les supporters des 'Three Lions' enfreignait les règles concernant 'les insultes politiques et les slogans de quelque forme que ce soit", peut-on lire sur le site internet du Telegraph.

Interrogée sur le cas des chants pro-Brexit, un porte-parole de la FIFA a confirmé qu'ils entraient dans le cadre des slogans à caractère politique. "Bien sûr, il y a un risque de sanction envers la fédération anglaise", a-t-il confirmé. Le Telegraph cite le cas des pro-Brexit qui ont entonné un "fuck off Europe, we-re all voting out" lors de l'Euro 2016 en France.

Le match "a même été qualifié de 'Brexit derby', étant donné que le quartier général de l'Union européenne est situé dans la capitale de la Belgique, à Bruxelles", ajoute le site du quotidien gratuit Metro.

Pour Nigel Farage, chef de file des partisans du Brexit, c'est même une évidence. "Si on marque contre la Belgique, ils vont chanter à propos du Brexit, a-t-il affirmé sur la radio LBC. Et si la Belgique nous bat, ils vont dire que nous sommes une bande de perdants et qu'ils sont contents qu'on s'en aille."