La Coupe du Monde se poursuit! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le match Brésil-Suisse. Coup d'envoi de la rencontre à 20h.



C'est l'heure de Neymar et de la revanche du Brésil: quatre ans après le désastre de Belo Horizonte et quatre mois après la blessure de son attaquant star, la Seleçao retrouve la Coupe du Monde dimanche (18h00 GMT) à Rostov face à la Suisse. Dans la Rostov Arena, une enceinte flambant neuve posée au bord du fleuve Don, Neymar jouera avec son orgueil de champion blessé et pour celui, perdu, du plus grand pays de football du monde. Cinq fois vainqueur du tournoi, le Brésil reste en Coupe du Monde sur deux défaites 7-1 et 3-0, à domicile qui plus est. Autant dire qu'il y a une anomalie à corriger.