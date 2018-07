La Coupe du Monde se poursuit ! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le deuxième quart de finale qui oppose le Brésil à la Belgique. Coup d'envoi de la rencontre à 20H.

Nous y voilà ! La Belgique affronte ce vendredi le Brésil pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde. Après avoir passé l'écueil du Japon au bout du suspense lundi, les Diables vont défier les favoris de l'épreuve pour ce qui est clairement le choc des quarts de finale du Mondial. C'est le match attendu par toute une génération. Une génération talentueuse qui sait qu'elle a les moyens de ses ambitions.

"Au niveau individuel, c’est l’équipe la plus solide du tournoi. Les Brésiliens sont capables de faire la différence, de sortir des situations difficiles même quand l’équipe adverse presse bien et est bien organisée. C’est une force d’avoir ça dans son équipe. Mais en même temps, aucune équipe n’est invincible. Si on se prépare bien, on peut aussi avoir une carte à jouer" a souligné Vincent Kompany en conférence de presse.