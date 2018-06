Boyata : "Ca s'est super bien passé, je suis super content"

La Belgique a battu le Costa Rica 4-1, lundi soir au Stade Roi Baudouin à l'issue du troisième et dernier match de préparation avant la Coupe du monde de football en Russie.

"Je suis super content. J'ai eu l'opportunité de commencer aujourd'hui, ça s'est super bien passé. On a tous super bien joué, on a ce résultat qui nous permet de partir en Russie avec un peu plus de confiance. On a joué contre une super bonne équipe du Costa Rica qui jouait de manière directe. Ils ont beaucoup de vitesse sur les flancs. Il y avait beaucoup d'intensité en début de première période. Personnellement, j'apprécie de jouer entre Toby et Jan. On a travaillé dur depuis le début de la préparation pour que tout soit au point tactiquement", a avancé Dedryck Boyata à notre micro après le succès belge.