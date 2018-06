Berg poussé dans le rectangle par Boateng, l'arbitre et le VAR restent muets

Malmenés par les Allemands lors des premières minutes de la rencontre, les Suédois se sont montrés dangereux sur leur première action du match et auraient même dû obtenir un penalty. Lancé au but par une belle passe en profondeur, l'attaquant Marcus Berg s'est présenté devant Manuel Neuer.

Il a alors clairement été poussé dans le dos par Jérôme Boateng, perdant ainsi l'équilibre au moment de frapper au but. Malgré les plaintes et les grands gestes des joueurs suédois, l'arbitre Polonais M. Marciniak ne concédera pas de penalty et n'ira pas visionner les images du VAR.